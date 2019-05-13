ИА «Ореанда-Новости» Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный стал прототипом одного из героев фантастического романа Льва Гурского «Корвус Коракс».

Автор произведения рассказал, что в нём описывается Москва 2019 года, но при этом уровень технологического развития соответствует началу XIX века. «Я попытался представить: как бы эти люди (Навальный и его соратники. – Ред.) осуществляли свою деятельность без YouTube, без соцсетей, без мобильной связи, на уровне технологий описываемого мной мира», – сказал Гурский.

Литератор также заметил, что в случае запрета Интернета, мобильной связи и других технологий в России из его книги «можно будет почерпнуть некоторые рецепты, как себя вести».

Тираж романа «Корвус Коракс» уже напечатан. Его презентация состоится 22 мая в Сахаровском центре столицы.