Актёр утверждает, что готов в Испании даже выполнять работу грузчика. Ведущий поинтересовался у Панина, действительно ли он намерен уехать из России навсегда. Актёр подтвердил своё намерение покинуть Россию.Панин рассказал, что в испанском населённом пункте Торревьеха у него есть друзья, которые ему оказывают поддержку.