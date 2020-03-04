ИА «Ореанда-Новости». В беседе с телеведущим из Украины Дмитрием Гордоном актёр Алексей Пании рассказал, что намерен покинуть Россию и переехать в Испанию. 

Актёр утверждает, что готов в Испании даже выполнять работу грузчика. Ведущий поинтересовался у Панина, действительно ли он намерен уехать из России навсегда. Актёр подтвердил своё намерение покинуть Россию. 

Он также заявил, что "никогда в России не будет его ноги". 

Панин рассказал, что в испанском населённом пункте Торревьеха у него есть друзья, которые ему оказывают поддержку.