04.03.2020, 14:13
Алексей Панин сообщил, куда хочет уехать из России
ИА «Ореанда-Новости». В беседе с телеведущим из Украины Дмитрием Гордоном актёр Алексей Пании рассказал, что намерен покинуть Россию и переехать в Испанию.
Актёр утверждает, что готов в Испании даже выполнять работу грузчика. Ведущий поинтересовался у Панина, действительно ли он намерен уехать из России навсегда. Актёр подтвердил своё намерение покинуть Россию.
Он также заявил, что "никогда в России не будет его ноги".
Панин рассказал, что в испанском населённом пункте Торревьеха у него есть друзья, которые ему оказывают поддержку.
Актёр утверждает, что готов в Испании даже выполнять работу грузчика. Ведущий поинтересовался у Панина, действительно ли он намерен уехать из России навсегда. Актёр подтвердил своё намерение покинуть Россию.
Он также заявил, что "никогда в России не будет его ноги".
Панин рассказал, что в испанском населённом пункте Торревьеха у него есть друзья, которые ему оказывают поддержку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии