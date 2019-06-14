ИА «Ореанда-Новости» Французский актёр Ален Делон в срочном порядке был доставлен в американскую клинику Нейи-сюр-Сен. Об этом передаёт BFM TV.

83-летний артист страдает сильными головными болями, именно по этой причине ему потребовалась госпитализация. Однако помощник Делона сообщает, что с актёром всё хорошо, в больницу его доставили для проведения обследования. Он подтвердил, что у Делона сердечная аритмия, поэтому артист серьёзно следит за своим здоровьем.