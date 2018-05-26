ОРЕАНДА-НОВОСТИ 26 мая расположенный в Восточной Сибири город Ангарск отмечает свой 67 летний день рождения. За столь недолгий срок существования юный город, однако, успел много достичь. Ангара по праву считается одним из центров нефтехимического производства в России. Способный не только качать, но и обрабатывать и перерабатывать нефть город так же смог создать крупнейшую в Азии промышленную зону, которая растянулась практически на 30 километров, что позволяет производить до 13,5% продукции в области. Но главным достижением Ангарска можно назвать тот факт, что он является многократным победителем номинации на самый благоустроенный город России и самый экологически чистый, что, учитывая большое количество нефтеперерабатывающих предприятий вызывает приятное удивление.

В 22:50 по местному времени состоится грандиозный салют по случаю дня города. Администрация города обещает нечто захватывающее. Дабы все желающие могли посмотреть на это зрелище, а также посетить другие развлекательные мероприятия, проезд во всех трамваях города стал абсолютно бесплатным. Эта акция получила наименование «Ангарский трамвай» и осуществлялась на протяжении всего дня.

Программа была крайне насыщенный. С 11 до 14 часов по местному времени ангарчане смогли поучаствовать в карнавальных шествиях, побывать на концертах на площади Ленина и в парке Строителя. Так же в 6 часов вечера у стадиона «Ангара» проходил конкурс танца, где участвующие могли посоревноваться в своем мастерстве. После проходило мероприятие, под названием вальс пожарных машин.

Постройка Ангарска началась сразу после окончания Великой Отечественной Войны. Поэтому очень часто Ангарск именуют «городом, рожденным победой». Свой официальный статус города он получил в 1951 году. На сегодняшний день население Ангарска насчитывает свыше 220 тысяч человек, что составляет 10% от численности населения в Иркутской области. Так же город является третьим по размеру в регионе.

26 мая День Города так же отпраздновали такие города как Хабаровск и Ярославль, которым исполнилось 160 и 1008 лет соответственно. Так же День города пройдет 27 в Санкт-Петербурге, которому исполняется 315 лет со дня основания.