ИА «Ореанда-Новости». В Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии состоится цикл концертов “Время органа”. Начало концертов по пятницам и субботам в 20:15. Подробнее в афише.





Адрес: 1 Красноармейская, дом 11.





3 ноября 2018, суббота, 20:15

Цикл концертов “Время органа”

Органный концерт

Осенняя медитация

Бах, Райнбергер, Петров





Скрипка и орган в программе Ирины Розановой и Петра Ильяша “Осенняя медитация” соединятся в сочинениях Баха, Райнбергера, Портнова и Петрова. Удивительная музыка Йозефа Габриэля Райнбергера, 180-летие которого отмечается в этом году, звучит в России крайне редко, хотя его творческое наследие охватывает самые разнообразные жанры. Мастер контрапункта и композиции, Райнбергер создал чудесные по своей мелодичности шедевры, прошедшие проверку временем. Ещё один шедевр – соната для скрипки и органа петербургского композитора, нашего современника Георгия Портнова, появляющийся на петербургских афишах крайне редко. Украшение концерта – популярные сочинения Марчелло и Крейслера. Изюминка вечера – Фрагмент из балета Андрея Петрова «Сотворение мира» в органной версии и пьеса Джозефа Велла. Особую атмосферу концерту придаст исполнение Пассакалии Баха, которая органично дополнит драматургию концерта.





Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Петр Ильяш, скрипка

Ирина Розанова, орган

Санкт-Петербург





Продолжительность концерта 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+).





9 ноября 2018, пятница, 20:15

Цикл концертов “Время органа”

Музыка сфер

Органно-хоровой концерт





В концерте “Музыка сфер” встретятся Гречанинов и Гендель. Знаменитая кантата Dixit Dominus Генделя написан на первый стих 109 псалма. Шедевр создан в Италии, где композитор провел три года. Это драматическое сочинение – одно из самых популярных в наследии Генделя, написанное под влиянием итальянского стиля, сильно отличается от той музыки, которую он писал в Германии.





Самобытная и яркая Missa festiva (Праздничная месса) выдающегося русского композитора Александра Гречанинова, написанная в 1937 году, на конкурсе церковной музыки в Париже получила Первую премию и была исполнена в Соборе Notre Dame de Paris. Необычайно светлая и торжественная месса, созданная по традиционному шестичастному циклу католического канона, в то же время, пронизана оригинальной славянской песенной мелодикой. Особый колорит сочинению придает органное сопровождение. Шедевры Генделя и Гречанинова представлены в блестящем исполнении любимого публикой камерного хора “Петербургские серенады”. Художественный руководитель и дирижёр – маэстро Егор Лосев. В драматургию концерта органично вписаны шедевры Баха в исполнении известной петербургской органистки Екатерины Маришкиной.





Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Камерный хор «Петербургские серенады»

Художественный руководитель

Егор Лосев

Екатерина Маришкина, орган





Продолжительность концерта 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+).





10 ноября 2018, суббота, 20:15

Цикл концертов “Время органа”

Органный концерт

ЗОЛОТО БАРОККО

Бах, Гендель, Вивальди





Ярчайшая галерея образов неповторимой эпохи барокко предстанет в концерте органиста Андрея Маркелова и флейтистки Елены Кучеровой. Эра барокко – атмосфера бесконечного праздника цвета и звука. Стиль барокко. Самый пышный и самый яркий. Театральность, роскошь и… обилие золота. За один вечер перед публикой пронесется впечатляющая музыкальная панорама Золотого века БАРОККО. Германия –Бах, Букстехуде, Гендель и Глюк. Особый музыкальный почерк неутомимого венецианца Вивальди покажет особенности барокко в стране рождения этого стиля – Италии. Неожиданный контраст – “Медитация” выдающегося российского органиста и композитора Олега Янченко. Божественное сочетание флейты и органа, сочинения для органа соло в концерте “ЗОЛОТО БАРОККО”.





Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Андрей Маркелов, орган

Елена Кучерова, флейта

Санкт-Петербург





Продолжительность концерта 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+).





16 ноября 2018, пятница, 20:15

Цикл концертов “Время органа”

Органно-вокальный концерт

AVE MARIA





Ave Mariа — вечный и неиссякаемый источник вдохновения для композиторов разных эпох и стран. Искренняя и великая молитва, обращенная к Пречистой Деве. Пожалуй, ни один из великих композиторов не обошел эту тему. Палестрина, Доницетти, Керубини, Моцарт, Шуберт, Лист, Россини, Верди, Гуно, Брукнер, Брамс, Дворжак, Сен-Санс, Тости, Франк, Беллини и многие другие. Каждый из мастеров “услышал” эту молитву по-своему, создав шедевр, проверенный веками. Самая известная Аve Maria, которая прозвучит в исполнении известной польской певицы Малгожаты Келлис и любимой публикой органистки Натальи Михайловой, написана Францем Шубертом. В концерте также прозвучат версии Верди, Масканьи, Франка и, конечно же Баха-Гуно, знаменитую тем, что в качестве аккомпанемента французский композитор использовал до мажорную прелюдию Баха из первого тома Хорошо темперированного клавира. Сольный орган представлен хитом для Короля инструментов – Токкатой и фугой ре минор Баха и Адажио выдающегося американского композитора Сэмюэла Барбера, которое вошло в двадцатку лучших музыкальных произведений второго тысячелетия.





Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Малгожата Келлис, сопрано, Польша

Наталья Михайлова, орган, Россия





Продолжительность концерта 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+).





17 ноября 2018, суббота, 20:15

Цикл концертов “Время органа”

Органный концерт

На языке БАРОККО





Музыкальный язык барокко понятен во все времена. Острота контрастов и созвучие несозвучного. Столкновение духовного и земного. Хаотичность и порядок. “На языке барокко” – концертная программа Василия Беляева и Галины Ельшаевой, продемонстрирует сочинения для гобоя и органа и органа соло. Вершина блистательного века барокко в Германии – Бах, представлен хоральными прелюдиями и развернутыми масштабными сочинениями. Самый знаменитый представитель южнонемецкой школы Пахелбьбель – знаменитыми Чаконой и Токкатой и фугой до мажор. Немецкая линия продолжена опусами Муффата и Генделя. Италия озвучена сочинениями Марчелло и Циполи. “На языке БАРОККО” устами композиторов Европы – уникальный концерт, погружающий в невероятную эпоху инновационных достижений в мире искусства, науки и

философии.





Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Галина Ельшаева, орган

Василий Беляев, гобой

Санкт-Петербург





Продолжительность концерта 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+).





23 ноября 2018, пятница, 20:15

Цикл концертов “Время органа”

Органный концерт

Черное и белое/Органные дуэты

Бах, Григ, Хаким





Дуэт двух органных виртуозов Марии Лобецкой и Екатерины Маришкиной в очередной раз продемонстрирует безграничные возможности Короля инструментов. Звуковой водопад от Баха до Хакима погрузит публику в невероятный мир планеты ОРГАН. Черное и белое. Мир контрастов. Мека всех органистов – Бах. Иоганн Эрнст IV Саксен-Веймарский – наследный герцог и композитор, покинувший мир в возрасте 18 лет, но оставивший не менее 20 сочинений. Знаменитый «Пер-Гюнт» Эдварда Грига в авторской транскрипции Марии Лобецкой. И, наконец Рапсодия нашего современника, Наджи Хакима. Ученик знаменитого органиста, педагога и композитора Жана Ланглэ, выпускник Парижской консерватории, Хаким хорошо известен, как блестящий органист, композитор и импровизатор. Органный дуэт в афишах Петербурга – явление редкое. Не пропустите уникальную возможность встречи с невероятным!





Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Мария Лобецкая

Екатерина Маришкина

Орган

Санкт -Петербург





Продолжительность концерта 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+).





24 ноября 2018, суббота, 20:15

Цикл концертов “Время органа”

Органный концерт

Орган без границ: от Баха до Штамма





“Орган без границ” – программа лауреата международных конкурсов, блестящего молодого органиста Александра Новоселова продемонстрирует широчайший спектр органного репертуара разных стран и эпох. Вершина органного Олимпа – Иоганн Себастьян Бах, представлен масштабной Токкатой и фугой ми мажор и хоральной прелюдией. Жанр хоральной прелюдии будет озвучен опусом Брамса, в творчестве которого объединились самые разные традиции немецкой композиторской школы. Баховская тема продолжена в гениальной транскрипции струнного концерта ля минор для органа Антонио Вивальди, чей юбилей отмечается в этом году во всём мире. Немецкая линия концерта ведет к творчеству Макса Регера – символического моста между XIX-XX столетиями, великого органиста и композитора. И, наконец, “Кельтская токката” Штамма, знаменитого немецкого органиста и композитора, вот уже более сорока лет являющегося одним из ярчайших музыкантов своего поколения. Французский акцент программы – романтические сочинения для симфонического органа Видора и Боэльмана, ставшие музыкальными хитами органного репертуара. Адажио выдающегося композитора Сэмюэла Барбера, вошедшее в список лучших двадцати лучших музыкальных произведений второго тысячелетия – американская нота концерта.





Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Александр Новоселов, орган

Пенза-Кондопога





Продолжительность концерта 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+).





30 ноября 2018, пятница, 20:15

Цикл концертов “Время органа”

Органный концерт

Органное путешествие по Европе. БАХ –Моцарт – Нино Рота.





Сольные сочинения для органа и орган в ансамбле с голосом. Камерность хоральной прелюдии и космогония масштабной Прелюдии и фуги фа минор. Баха. Ария из знаменитой Коронационной мессы Моцарта, написанной в 1779, и получившей свое название уже после смерти композитора, так как исполнялась на коронациях Леопольда II королем Богемии, а двумя годами позже – на коронации его преемника Франца II. Моцарт создал немного сочинений для органа, но его “Церковные сонаты” – подлинные миниатюрные шедевры. 17 сонат, одна из которых прозвучит в концерте, – одночастные опусы для органа и струнных инструментов, которые исполнялись во время церковных праздников. В концерте представлена версия для органа соло. Малоизвестное российской публике и безусловно заслуживающее внимания творчество Нильса Гаде. Изысканный и самобытный вокальный цикл великого французского органиста и композитора Луи Вьерна и Финал из его Первой органной симфонии. Тема симфонического органа продолжена сочинением Мориса Дюрюфле, посвященным Жану Аристу Алену – ярчайшему французскому органисту и композитору, трагически погибшему на войне в возрасте 29 лет. Сюрприз концерта – Salve Reginа Нино Роты, представшего в неожиданном ракурсе культового итальянского композитора, лауреата премий “Оскар”, “Золотой глобус” и “Грэмми”, написавшего музыку к фильмам Федерико Феллини и Лукино Висконти, а также к “Крёстному отцу” Фрэнсиса Форда Копполы. “Органное путешествие по Европе” – концертная программа молодых и талантливых петербургских музыкантов – Аллы Морозовой и Натальи Часовитиной.





Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Наталья Часовитина, сопрано,

Алла Морозова, орган





Продолжительность концерта 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+).











