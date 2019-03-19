Антон Батагов исполнит в Петербургской филармонии музыку к спектаклю Ивана Вырыпаева

8 апреля в Большом зале Петербургской филармонии известный композитор и пианист Антон Батагов исполнит свою музыку, написанную специально для спектакля по новой пьесе Ивана Вырыпаева «Волнение». Концерт пройдёт за 10 дней до премьеры, которая состоится 18 апреля в БДТ имени Г. А. Товстоногова. Главную роль в спектакле исполняет Алиса Фрейндлих, режиссёром выступает Иван Вырыпаев. Также на концерте прозвучат сочинения Франца Шуберта и Филипа Гласса.



«Весной 2018 года мне позвонил Ваня Вырыпаев и сказал: “Знаешь, я написал новую пьесу и хотел бы дать тебе её прочитать. Я буду её ставить в Питере, в БДТ, и представляешь – в главной роли будет Алиса Бруновна Фрейндлих! Мне бы очень хотелось, чтобы ты написал музыку”, – рассказывает Антон Батагов, – Я уже много лет не пишу музыки ни для кино, ни для телевидения, ни для театра <...> Но дело в том, что Ваня Вырыпаев – это человек, который не вписывается в понятия о том, что такое «режиссёр», «драматург», «поэт». Это человек, который меняется с каждой секундой. Человек, который смотрит на эти изменения и рассказывает о них себе и людям – и они тоже меняются. Человек, который смотрит на мир и задаёт вопросы, на которые нет ответа, но каждый следующий шаг в каждой попытке задать самому себе вопрос – это движение по спирали вверх. И с каждым шагом всё лучше и лучше видно, – не потому, что ответ найден, а потому, что вопрос перестает иметь значение. Я прочитал пьесу. Позвонил Ване и сказал: “Это очень сильная вещь. Спасибо. Я тоже очень хочу, чтобы я написал для этой вещи музыку”».



В первом отделении концерта прозвучит музыка Франца Шуберта и Филипа Гласса – «двух композиторов, у которых день рождения в один день, – поясняет Антон Батагов, – Кстати, Гласс говорит, что Шуберт – его любимый композитор».

Между двумя пьесами Шуберта, созданными им в последний год жизни, прозвучит сочинение Филипа Гласса Distant Figure / Passacaglia for piano (Фигура вдалеке / Пассакалия для фортепиано), написанное специально для Антона Батагова.



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