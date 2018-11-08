ИА «Ореанда-Новости» Вигго Мортесен, актер, ставший известным всему миру после роли Арагорна в трилогии «Властелин Колец», решил поделиться актёрской мудростью с новым наследником Исильдура, который будет исполнять ту же роль, но в сериале от Amazon.

Прошло пятнадцать лет с тех пор, как Питер Джексон завершил свою трилогию «Властелин колец», и, хотя некоторые знакомые лица вернулись для последующих фильмов режиссёра в трилогию «Хоббит», любимый фанатами герой - Арагорн - не был одним из них. Персонаж, созданный Вигго Мортенсеном в трилогии Джексона, был ещё ребёнком в те времена. Но если вы хотели бы увидеть подвиги молодого Арагорна, скоро у вас это получится.

Новый Арагорн станет звездой будущего сериала от Amazon, действие которого тоже будет разворачиваться в Средиземье, но не повторит ни одного сюжета из книг Толкиена. Если верить сценаристам, первый сезон будет полностью посвящён молодым годам Арагорна. Поэтому советы бывалого здесь будут очень к месту.

Чтобы исполнить такую сложную роль, Вигго Мортесен советует новому Арагорну тщательно изучать не только мир Толкиена, но и сказания скандинавских стран, например, Sigurd the Dragon Slayer и сага Volsunga. А ещё – не гнаться за идеальностью.

«Всегда есть что-то, на что можно опираться, - говорит Вигго Мортесен. - Я попал на съёмки в качестве замены другого актёра и открыл «Властелин колец», уже сидя в самолёте. К тому времени другие актёры уже долго репетировали и тренировались. И мне пришлось много попотеть, чтобы вжиться в роль. Моему сыну было тогда 11 лет, и он сказал, что у меня хорошо получается. Тогда я так не думал, но сейчас я рад, что смог. Редко получалось идеально, и я не мог оправдаться перед самим собой».

Новому Арагорну тоже не нужно быть идеальным - всё равно не получится. Его ждёт постоянное сравнение с игрой и обаянием Вигго Мортесена, который ещё 15 лет назад украл сердца молодых толкиенисток.

Что касается сериала - его ждут с нетерпением все поклонники «Властелина колец». В Amazon не говорят про конкретную дату выхода, лишь называют год – 2020. Бюджет будущего сериала уже насчитывает приблизительно 1 миллиард долларов. Такая сумма не вызывает удивления – только за право снимать сериал по мотивам произведения Толкиена Amazon заплатил правообладателю 250 миллионов долларов.