Глиняный сосуд, в котором лежали древние серебряники нашли на месте бывшего поселения в Павло-Посадском районе (это Московская область). Находку обнаружили учёные-археологи РАН во время охранных раскопок. На этом месте должны построить автомобильную дорогу М7.



Всего в глиняном сосуде лежало 623 серебряные копейки, их отчеканили во времена Бориса Годунова и Ивана Грозного. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу РАН.

Уникальность этого клада заключается в том, что этот сумма клада достаточно крупная и его состав необычен, поэтому клад поразил даже опытных специалистов, отмечают в РАН.



«Ни одна монета не утрачена, так как кубышка была обнаружена in situ, то есть там, где 400 лет назад ее закопал хозяин», – рассказала Ася Энговатова, замдиректора института по науке.







Помимо монет в сосуде лежал медный крестик, по предположениям археологов, этот крестик хозяин положил в качестве оберега – он должен был «защищать» сокровища.

По словам учёных, найденная сумма на то время была достаточно крупной, на неё можно было построить дом или купить скот – рабочую лошадь и корову-кормилицу. А то обстоятельство, что большая часть монет никогда не были в обороте, позволяет выдвигать рабочую версию, что хозяин клада получил эту сумму денег от удачной торговой сделки. Это может быть, к примеру, продажа зерна или муки во время скачка цен в 1602–1603 годах. В те годы цены на хлеб поднялись в 20 раз, причиной послужило два неурожайных года.Археологи считают, клад был закопан в поселении Большие Дворы, которое существовало с XII по XIX век. Монеты позже передадут в один из государственных музеев Москвы или Подмосковья.