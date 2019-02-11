ИА «Ореанда-Новости» В Малом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского в понедельник 18 февраля состоится концерт для скрипки и фортепиано. Абонемент №29 «СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО» Цикл I «Игра времен. Классика и современность»

В 19.00 консерватория откроет свои двери для почитателей классической музыки, в программе заявлены шедевры мировой классики, приправленные ноткой современных музыкальных веяний.

Слияние музыкальных традиций двух веков посетители услышат в исполнении Ариадны Анчевской (скрипка) и Ирины Куксовой (фортепиано).

В этот вечер в зале прозвучат:

Пярт – «Fratres»

Шуберт – Концертный дуэт ля мажор, соч. 162

Мессиан – Фантазия

Тартини – «Дьявольские трели»

Шимановский – Миф «Фонтан Аретузы»

Лютославский – «Subito»

Сен-Санс – Интродукция и рондо-каприччиозо

В новой программе заслуженной артистки Ариадны Анчевской будет представлены классические музыкальные произведения XIX века, соседствующие с шедеврами века XX.

Музыка оживёт в исполнении Ариадны Анчевской — знаменитой российской скрипачки, лауреата множества международных конкурсов. Юная Ариадна впервые исполнила партию в оркестре на большой сцене в возрасте 6 лет. Скрипачка выступает по всей России, а также в легендарных концертных залах зарубежья.

Но при этом она не забывает и о своей альма-матер – Московской консерватории, где она училась в классе легендарного Э.Д. Грача, а сейчас сама стала там педагогом.

В её репертуаре огромное разнообразие музыкальных произведений, её смычку подвластна музыка разных стилей, эпох, жанров. Однако при этом, она всегда привносит в каждое произведение свою индивидуальность и мастерство традиционной скрипичной школы России.

Самой же артистке, по её словам, близка по духу музыка романтической эпохи.

В стенах консерватории в этот вечер прозвучат известнейшие произведения мировых классиков: Интродукция и рондо-каприччиозо Сен-Санса, «Дьявольские трели» Тартини, Концертный дуэт ля мажор Шуберта, Миф «Фонтан Аретузы» Шимановского. Ярким взрывом прогремят произведения, ставшие классикой XX века: «Fratres» Пярта, «Subito» Лютославского, Фантазия Мессиана.

На сцене вместе с Ариадной Анчевской выступит её многолетний творческий друг и партнёр, известная ансамблистка, Заслуженная артистка РФ Ирина Куксова.