17.01.2020, 11:05
Ариана Гранде обвинена в плагиате
ИА «Ореанда-Новости». На певицу Ариану Гранде подал в суд музыкант Джош Стоун, работающий в направлении "рэп". Стоун обвиняет певицу в том, что она скопировала припев его песни.
Музыкант утверждает, что певицей был украден припев из его трека You Need It I Got It для музыкальной композиции 7 rings. По словам рэпера, припев хита Гранде напоминает припев из композиции, написанной им, как по ритму, так и по словам.
В своей песне Стоун повествует о деятельности продавца наркотиков и о том, что у него имеются любые наркотические вещества, которые он выражает готовность продать. В припеве его композиции звучат слова: "Тебе нужно - у меня есть".
В хите 7 rings Гранде рассказывает о своей состоятельности. В припеве этой песни она заявляет: "Я хочу это - я это беру".
Музыкант утверждает, что певицей был украден припев из его трека You Need It I Got It для музыкальной композиции 7 rings. По словам рэпера, припев хита Гранде напоминает припев из композиции, написанной им, как по ритму, так и по словам.
В своей песне Стоун повествует о деятельности продавца наркотиков и о том, что у него имеются любые наркотические вещества, которые он выражает готовность продать. В припеве его композиции звучат слова: "Тебе нужно - у меня есть".
В хите 7 rings Гранде рассказывает о своей состоятельности. В припеве этой песни она заявляет: "Я хочу это - я это беру".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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