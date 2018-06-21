ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Археологам в центре Москвы удалось отыскать предметы, которые использовались в сфере торговли, ещё пять сотен лет назад, примерно в конце пятнадцатого века. Фотографии этих артефактов разместил сайт мэрии города.

Находки обнаружились в тот момент, когда продвигалась работа по прокладыванию коммуникаций в столице, в центре города, недалеко от Златоустинских переулков (Малого и Большого). Работники нашли в толщах земли свинцовые товарные пломбы, торговые жетоны. Также там были ножны из натуральной кожи и подвеска для ремня. Эксперты считают, что на то время, в этом районе торговали тканями. Все эти предметы датированы концом пятнадцатого и началом шестнадцатого веков. Самый ранний артефакт – это пломба, она времён пятнадцатого века, родом из немецких княжеств, считает эксперт Алексей Емельянов, глава департамента культурного наследия столицы. На ней даже остались фрагменты ткани, которую ей запечатывали.

Самые ранние предметы, которые были найдены тогда же – это всевозможные аксессуары, которые люди носили в семнадцатых-девятнадцатых веках. Всё это перейдёт в коллекцию музеев Москвы, но для начала их тщательно исследуют, чтобы определить точное время предмета. Например, жетон был изготовлен в 1858 году, он использовался в качестве разрешения на торговлю.

Чуть ранее в этом же месте были найдены предметы быта москвичей, тогда «Архнадзор» попросил мэра Сергея Собянина приостановить благоустройство этой территории, чтобы археологи смогли найти остальные артефакты, а иначе они могли бы быть уничтоженными. Изначально были найдены фрагменты ограды и надгробий, монеты. В начале восемнадцатого века на этом месте стоял монастырь, он там был до 1930-х годов.



