ИА «Ореанда-Новости». Вера Хубелашвили рассказала, с какими ароматами, цветами и нарядами нужно встречать будущий год.

Астролог дала интервью радио Sputnik, в котором рассказала, как именно нужно встречать наступающий год.

По словам эксперта, Год крысы принесёт в себе активность и придирчивость, а также внимание к металлическому цвету. Поэтому Новый год лучше праздновать в белых, золотых, чёрных или серых оттенках, которые хорошо сочетаются с металлическим цветом Крысы.

Также астролог отметила, что для главного праздника года лучше выбрать ароматы лотоса или миндаля. Таким запахом Крысе точно получится угодить.