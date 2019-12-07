ИА «Ореанда-Новости». Астрологи предупредили россиян о неприятностях в наступающем году.

Астролог Любовь Калиновская напомнила, что следующий год будет високосным. По её мнению этот, как и многие другие факторы, заставят россиян поволноваться. Специалисты советуют в наступающем году не бросаться в омут с головой. Лучше постараться сохранить то, что уже имеется. Советы на грядущий год Калиновская дала в эфире радио Sputnik.

Как отметила астролог, будущий год нежелателен для каких-либо изменений в жизнь, начиная с карьеры и заканчивая семейным положением. Активность Марса отключает логику и делает людей зависимыми от эмоций, подчеркнула эксперт.

Также астролог рассказала о большом количестве сложных астрологических энергий, который будут на Земле в 2020 году. Они будут иметь тяжёлый или даже агрессивный характер.