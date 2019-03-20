ИА «Ореанда-Новости» Автобиографическую книгу Натальи Поклонской «Крымская весна: до и после. История из первых уст» намерены издать в Японии. Об этом на своей страничке в Facebook написала сама Депутат Госдумы РФ Поклонская.

По словам Поклонской, она во время встречи с председателем японской патриотической организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура подарила ему свою книгу, которая заинтересовала главу японской организации. Он сообщил, что хотел бы издать труд в Японии, чтобы японцы смогли познакомиться с событиями крымской весны и узнали о процессе возвращения Крыма в Россию

Поклонская написала книгу в соавторстве со своим супругом Иваном Соловьевым. В книге 15 глав, начиная от детства Поклонской. Последние две главы посвящены личной жизни, одну из этих глав написал муж Поклонской.