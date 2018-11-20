20.11.2018, 19:07
Авторов «Фантастических тварей» обвиняют в воровстве идей из советского кино
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Сибири создали аппаратно-программный комплекс антиплагиатора нового поколения. С его помощью они нашли плагиат в новом фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Сходства, по мнению, учёных есть с двумя популярными советскими фильмами.
Так, эксперты пришли к выводу, что «Фантастические твари» частично позаимствовали сюжет из фильмов «Гостья из будущего» и «Лиловый шар» - продолжения про Алису Селезневу.
Заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин в разговоре с «Российской газетой» отметил, что сюжет «Фантастических тварей» почти полностью повторяет сюжет советских фильмов. По его мнению, совпадают даже детали. Например, побег Грин-де-Вальда повторяет сцену преследования на флипперах в «Гостье из Будущего». При этом в обоих фильмах один из персонажей падает в воду. Кроме того, в «Фантастических тварях» у одной из героинь есть рана на руке – её укусил водяной дракон. Гарин напомнил, что такой же водяной дракон укусил и руку Алисы в «Гостье из будущего».
По мнению Гарина, таких совпадений между фильмами очень много. Впрочем, как отметил учёный, такой результат их не удивил. Тот же «Антиплагиатор» выяснил, что первая часть кассовой франшизы почти полностью скопирована с советского мультфильма «Тайна третьей планеты», который вышел в 1981 году. Учёные подчеркивают, что все части «Фантастических тварей» сделаны по творчеству Кира Булычева. Гарин отметил, что дальнейший сюжет франшизы можно предугадать – надо просто перечитать про приключения Алисы Селезневой.
Ранее «Антиплагиатор» уже находил резонансные совпадения. Так, учёные нашли почти полное сходство одного из эпизодов «Звёздных войн» и советской сказки «Кощей Бессмертный». Кроме того, по мнению экспертов, «Гарри Поттера» скопировали со сказки «Золушка», просто изменив пол героев. Программу «Антиплагиатор» создавали изначально для поиска плагиата в докторских диссертациях и прочих научных работах.
Так, эксперты пришли к выводу, что «Фантастические твари» частично позаимствовали сюжет из фильмов «Гостья из будущего» и «Лиловый шар» - продолжения про Алису Селезневу.
Заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин в разговоре с «Российской газетой» отметил, что сюжет «Фантастических тварей» почти полностью повторяет сюжет советских фильмов. По его мнению, совпадают даже детали. Например, побег Грин-де-Вальда повторяет сцену преследования на флипперах в «Гостье из Будущего». При этом в обоих фильмах один из персонажей падает в воду. Кроме того, в «Фантастических тварях» у одной из героинь есть рана на руке – её укусил водяной дракон. Гарин напомнил, что такой же водяной дракон укусил и руку Алисы в «Гостье из будущего».
По мнению Гарина, таких совпадений между фильмами очень много. Впрочем, как отметил учёный, такой результат их не удивил. Тот же «Антиплагиатор» выяснил, что первая часть кассовой франшизы почти полностью скопирована с советского мультфильма «Тайна третьей планеты», который вышел в 1981 году. Учёные подчеркивают, что все части «Фантастических тварей» сделаны по творчеству Кира Булычева. Гарин отметил, что дальнейший сюжет франшизы можно предугадать – надо просто перечитать про приключения Алисы Селезневой.
Ранее «Антиплагиатор» уже находил резонансные совпадения. Так, учёные нашли почти полное сходство одного из эпизодов «Звёздных войн» и советской сказки «Кощей Бессмертный». Кроме того, по мнению экспертов, «Гарри Поттера» скопировали со сказки «Золушка», просто изменив пол героев. Программу «Антиплагиатор» создавали изначально для поиска плагиата в докторских диссертациях и прочих научных работах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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