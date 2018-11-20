Так, эксперты пришли к выводу, что «Фантастические твари» частично позаимствовали сюжет из фильмов «Гостья из будущего» и «Лиловый шар» - продолжения про Алису Селезневу.Заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин в разговоре с «Российской газетой» отметил, что. По его мнению, совпадают даже детали. Например, побег Грин-де-Вальда повторяет сцену преследования на флипперах в «Гостье из Будущего». При этом в обоих фильмах один из персонажей падает в воду. Кроме того, в «Фантастических тварях» у одной из героинь есть рана на руке – её укусил водяной дракон. Гарин напомнил, что такой же водяной дракон укусил и руку Алисы в «Гостье из будущего».По мнению Гарина, таких. Учёные подчеркивают, что все части «Фантастических тварей» сделаны по творчеству Кира Булычева. Гарин отметил, что дальнейший сюжет франшизы можно предугадать – надо просто перечитать про приключения Алисы Селезневой.Ранее, просто изменив пол героев. Программу «Антиплагиатор» создавали изначально для поиска плагиата в докторских диссертациях и прочих научных работах.