ИА «Ореанда-Новости». 20 сентября в Большом зале консерватории – авторский вечер литовского композитора и политического деятеля Фаустаса Латенаса.

Вначале – несколько слов о его биографии. Он окончил Литовскую государственную консерваторию по классу композиции (курс профессора Эдуардаса Бальсиса), в 1979-1989 годах работал музыкальным руководителем Кукольного театра Леле (Вильнюс), с 1989 по 1991 год был его директором. С 1991 по 1995 – музыкальный руководитель Вильнюсского Малого театра, в 1995-1996 – его художественный руководитель, в 2000-2005 – занимал обе должности одновременно. В 1996-1997 – руководил Национальным драматическим театром Литвы, в 1999-2000 – его Генеральный директор.

В 1996 и с 2005 по 2006 - занимал пост заместителя Министра культуры Литвы. В 1997-1999 – Государственный советник правительства Литвы по вопросам культуры. С 2006 года занял пост Советника Премьер-министра Литвы. В 2012-2013 – атташе по культуре Посольства Литвы в Москве. Фаустас Латенас является создателем произведений для оркестра и сольных инструментов, камерной музыки, вокальных и хоровых произведений. Написал музыку ко многим художественным, документальным и телевизионным фильмам. В музыкальном оформлении Латенаса вышло более 300 спектаклей, в том числе несколько – в театре имени Вахтангова в Москве.

«Моё музыкальное мышление по духу своему театрально, - признаётся в одном из интервью Латенас. – Я не могу писать сонату или любое другое сочинение в академической форме без вербально-текстовой или даже визуальной мысленной драматургии, того, что называется программностью. Кстати, многие спрашивают меня, как это, написав столько музыки для сцены, я не создал ни одной оперы, ни одного балета? Замыслы у меня есть, но пока это не приобрело осязаемую форму в моем музыкальном воображении, я не могу сесть и заставить себя тратить так много времени на очень трудоемкую работу. Тем более в Литве, в малом пространстве, где очень трудно реализовать себя в данной области – и из‑за отсутствия больших площадок, и из‑за ограниченного числа понимающей и любящей эти жанры публики».

В программе – камерные ансамбли и соната для виолончели и симфонического оркестра, в исполнении которой принимает участие Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Анатолия Левина.

Фаустас Латенас так говорит о сути и стиле своей музыки: «То, что мы видим вокруг себя: и пошлость, и благородные поступки. И этой фарсовости, присущей иногда моей музыке, всегда противостоит нечто строгое, сокровенное, что человек хранит для себя. Еще в советское время я был под большим впечатлением от музыки Нино Рота, именно благодаря ему я осознал, что не нужно идти по следам вычислений в музыке, что простота, не кажущаяся, а истинная, является сутью мелодии. И я стал смелее и увереннее чувствовать себя в своей музыке. До этого писал и додекафонические сочинения, и сериальные композиции, пробовал себя во всем и понял, что могу и так, но это – не моё. И в конце концов пришел к своей тональной музыке, к мажору-минору, к трезвучию и доминантсептаккорду. А ведь в те времена в композиторской среде это граничило с неприличием, было не в моде, не в общем направлении. А здесь вдруг и какой‑то цыганский мотив становится ведущим: какой же дурной вкус! Но я могу возразить, что это и жизнь!».