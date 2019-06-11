ИА «Ореанда-Новости» . Бари Алибасов пришёл в сознание после пяти дней медикаментозного сна. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил PR-директор музыкального продюсера Вадим Горжанкин. «Сегодня утром он пришёл в себя», — цитирует PR-директора ТАСС.

Горжанкин рассказал со ссылкой на сына продюсера, Бари Алибасова-младшего, что пока он не может говорить и не помнит даже своего имени. Он также выразил сожаление, что пока ещё остаётся риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, а это может привести к летальному исходу.

«Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера», — процитировал PR-директор заявление сына Алибасова.

4 июня Бари Алибасов был госпитализирован из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки продюсер принял химикат за сок. Его госпитализировали в институт имени Склифосовского с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей. Врачи ввели Алибасова в состояние медикаментозного сна.

6 июня продюсера ввели в медикаментозный сон, пишет НСН. Таким образом врачи надеялись устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии. В Роспотребнадзоре тем временем заявили, что ведомство проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие продукции требованиям ГОСТа.