Бари Алибасов потерял память
Горжанкин рассказал со ссылкой на сына продюсера, Бари Алибасова-младшего, что пока он не может говорить и не помнит даже своего имени. Он также выразил сожаление, что пока ещё остаётся риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, а это может привести к летальному исходу.
«Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера», — процитировал PR-директор заявление сына Алибасова.
4 июня Бари Алибасов был госпитализирован из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки продюсер принял химикат за сок. Его госпитализировали в институт имени Склифосовского с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей. Врачи ввели Алибасова в состояние медикаментозного сна.
6 июня продюсера ввели в медикаментозный сон, пишет НСН. Таким образом врачи надеялись устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии. В Роспотребнадзоре тем временем заявили, что ведомство проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие продукции требованиям ГОСТа.
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