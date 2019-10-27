Озеро Банное заняло вторую строчку рейтинга.

По информации, предоставленной аналитиками портала Tvil.ru, туристы стали чаще использовать озеро Банное в качестве места отдыха, характеризующимся длительным пребыванием. Озеро Банное имеет и другое название – Яктыкуль. Оно расположено на территории Абзелиловского района Республики Башкортостан. Согласно сведениям экспертов, туристы предпочитают, в среднем, находиться здесь около восемнадцати ночей. Стоит отметить, что проживать на берегу Банного оказалось довольно бюджетно – в сутки одному туристу потребуется около двух тысяч четырёхсот рублей.

Что касается остальных водоёмов, которые аналитики портала Tvil.ru включили в рейтинг самых популярных для продолжительного отдыха озёр, то в него попали Селигер и Ладожское озеро.

Ладожское озеро, расположенное на территории Республики Карелия, занимает третье место в списке. Туристы готовы остаться здесь на шестнадцать ночей и оставить около пяти тысяч семисот рублей за аренду жилья в сутки.

Лидером рейтинга самых популярных озёр для долгого отдыха оказалось озеро Селигер. Водоём находится в городе Осташков, расположенным на территории Тверской области. Туристы предпочитают остаться здесь более чем на три недели – двадцати три ночи. Аренда жилья около Селигера обойдётся дешевле карельского Ладожского – в сутки одному туристу необходимо заплатить чуть более четырёх с половиной тысячи рублей.