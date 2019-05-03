Собравшись на набережной Обводного канала, лекторы поговорят с посетителями на тему космоса, архитектуры, науки и техники, искусства. Уличный лекторий будет открыт для посетителей абсолютно бесплатно. Однако, желающим лучше сразу пройти регистрацию на сайте планетария, так как, по словам организаторов, лекционный зал рассчитан на 30-40 человек. Местом проведения публичного лектория выбран бывший газгольдер (резервуар для хранения газообразных веществ) на набережной канала. Лекции будут проводиться в пристройке к основному зданию, выполненной в футуристическом стиле - из стекла и металла. "Планетарий №1" ранее уже проводил отдельные лекции, теперь они будут собраны в единый цикл.

Первая лекция запланирована на 11 мая, её темой выбрано искусство в жизни успешных людей. В роли спикера выступит арт-менеджер Алёна Стецюкевич.

В планах сотрудников планетария уже запланирована 21 лекция, последняя из них будет прочитана 27 июня. Так, например, в рамках этого цикла выступит журналист и краевед Алексей Шишкин, который расскажет о «квартирном вопросе Серебряного века», космический энтузиаст Константин Мазеин объяснит, «когда начнётся вторая лунная гонка», а популяризатор космонавтики Полина Покрышко прочитает лекцию «Неземная любовь. 18+».



Организаторы лектория рассчитывают продлить этот проект до конца августа, перенеся лекционный зал под крышу основного здания планетария.