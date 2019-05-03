Бесплатные лекции пройдут в Петербурге
Первая лекция запланирована на 11 мая, её темой выбрано искусство в жизни успешных людей. В роли спикера выступит арт-менеджер Алёна Стецюкевич.
В планах сотрудников планетария уже запланирована 21 лекция, последняя из них будет прочитана 27 июня. Так, например, в рамках этого цикла выступит журналист и краевед Алексей Шишкин, который расскажет о «квартирном вопросе Серебряного века», космический энтузиаст Константин Мазеин объяснит, «когда начнётся вторая лунная гонка», а популяризатор космонавтики Полина Покрышко прочитает лекцию «Неземная любовь. 18+».
Организаторы лектория рассчитывают продлить этот проект до конца августа, перенеся лекционный зал под крышу основного здания планетария.
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