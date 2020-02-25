ИА «Ореанда-Новости». Певец Дима Билан отложил концерт в Кирове из-за проблем со здоровьем, пишут «Известия».



Артист рассказал, что уже в течение нескольких дней плохо себя чувствует, но продолжит выходить на сцену. Запланированный на 25 февраля концерт в Кирове певец перенёс на 23 марта.



Билан рассказал, что во время тура по Германии он выступал, превозмогая боль. Подробней о заболевании он не сообщил.