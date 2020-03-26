ИА «Ореанда-Новости». Большой театр России решил отменить гастроли в США, которые должны были состояться в июне, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Сообщается, что репертуарный отдел театра оповестил об этом сегодня днём.



Гастроли должны были пройти в июне этого года, выступления артистов были запланированы в Чикаго и Вашингтоне.



Ранее Большой театр отменил ежегодные гастроли во Франции из-за пандемии коронавируса.