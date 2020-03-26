26.03.2020, 17:50
Большой театр отменил гастроли в США, запланированные на июнь
ИА «Ореанда-Новости». Большой театр России решил отменить гастроли в США, которые должны были состояться в июне, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сообщается, что репертуарный отдел театра оповестил об этом сегодня днём.
Гастроли должны были пройти в июне этого года, выступления артистов были запланированы в Чикаго и Вашингтоне.
Ранее Большой театр отменил ежегодные гастроли во Франции из-за пандемии коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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