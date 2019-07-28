 ИА «Ореанда-Новости». Большой театр отправится в Ковент-Гарден в Лондоне с балетной программой  29 июля. Гостроли  артистов продлятся три недели.  Спектакли Большого театра откроют российскую часть Года музыки Великобритании и России. 

  Публика представит известные спектакли - «Лебединое озеро», «Спартак», «Дон Кихот» и «Яркий поток».

  По словам генерального директора Большого театра Владимира Урина, в Ковент-Гардене будет представлено пять спектаклей.

  «Лондон с нетерпением ждет Большого балета», - заявил пресс-секретарь Большого театра.  В подтверждение этого она процитировала статью Стефана Кириазиса в британской ежедневной газете «Экспресс».  «Большой балет прибывает в Лондон с блестящим набором золотой классики и другим спектаклем на десерт, который любители балета не могут пропустить», - отмечает автор.