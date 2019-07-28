ИА «Ореанда-Новости». Большой театр отправится в Ковент-Гарден в Лондоне с балетной программой 29 июля. Гостроли артистов продлятся три недели. Спектакли Большого театра откроют российскую часть Года музыки Великобритании и России.



Публика представит известные спектакли - «Лебединое озеро», «Спартак», «Дон Кихот» и «Яркий поток».

По словам генерального директора Большого театра Владимира Урина, в Ковент-Гардене будет представлено пять спектаклей.

«Лондон с нетерпением ждет Большого балета», - заявил пресс-секретарь Большого театра. В подтверждение этого она процитировала статью Стефана Кириазиса в британской ежедневной газете «Экспресс». «Большой балет прибывает в Лондон с блестящим набором золотой классики и другим спектаклем на десерт, который любители балета не могут пропустить», - отмечает автор.