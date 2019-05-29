, заявил учёный-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан. Такой вывод он сделал на основе данных американского социального опроса, пишет The Guardian.

Выяснилось, что незамужние женщины чувствуют себя более счастливыми. А вот дамы в браке чаще всего говорили, что счастливы только, если рядом находился супруг. Если же они отвечали на вопросы в одиночку, то в основном жаловались на бытовые проблемы и сложности в отношениях.

Долан отметил, что незамужние и бездетные женщины счастливы как раз за счёт отсутствия подобных проблем. Однако из-за давления общества, в котором признаком успеха считается создание семье, ощущение счастья у одиноких женщин снижается. При этом учёный отметил, что от брака в основном выигрывают только мужчины, которые после создания семьи ведут более размеренный образ жизни, меньше рискуют и больше зарабатывают. Женщины же из-за различных забот получают от замужества меньше пользы. Кроме того, их снижается продолжительность жизни ниже, чем у незамужних ровесниц.

Напомним, накануне счастливые пары рассказали о секретах долгих отношений. Об этом писали в The New York Post со ссылкой на сайт для долгосрочных знакомств Eharmony. В исследовании приняли участие 2,3 тыс. человек.

Среди главных критериев счастливых отношений пары назвали здоровую половую жизнь и равное материальное положение. Влияет на надежность союза, по мнению пар в возрасте от 25 до 44 лет, наличие двух детей и годовой доход в минимум $75 тыс. Кроме того, довольные своими отношениями респонденты заявили о важности образования и одинаковых политических убеждений. При этом мнения мужчин и женщин о том, что делает партнёра счастливым, разошлись. В результате исследование показало, что 70% не считают брак принципиально важным для отношений, при этом 55% заявили, что свадьба сделала бы их ещё счастливей. Женщины больше ценят эмоциональную и финансовую стабильность, в то время как мужчины считают важным физическое влечение, внешность и здоровье.