ИА «Ореанда-Новости» Певица Бритни Спирс может не вернуться на сцену после завершения лечения в психиатрической клинике. Об этом заявил менеджер исполнительницы Ларри Рудольф, передаёт портал TMZ.

По его словам, состояние звезды сейчас крайне неудовлетворительное – она находится в депрессии из-за тяжёлой болезни отца. Рудольф добавил, что Спирс не будет выступать в Лас-Вегасе в скором времени, а «возможно, больше никогда». При этом менеджер артистки заявил, что она не связывалась с ним на протяжении нескольких месяцев, а это означает, что желания выступать у неё нет.