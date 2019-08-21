ИА «Ореанда-Новости». Украинская артистка. Она выложила скриншоты из нового клипа российской певицы на песню «#Лайкер» и заявила, что

«Приятно быть цитируемым живым классиком», — написала Полякова. Однако многие пользователи соцсети не согласились с артисткой и предположили, что клипы получились похожими из-за тренда на моду 1090-х годов. «Ну это вы уж замахнулись, от 90-х сейчас все берут по-максимуму, модно же. В таком случае вы украли образ Аллегровой», — написал один из комментаторов.

Ранее в августе общественники потребовали заблокировать аккаунт телеведущей после скандальной шутки про блокадницу — 13 августа Бузова опубликовала видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. «Прошу Вас принять меры в связи с размещением телеведущей Бузовой видеоролика в Instagram, где она в шуточной форме сравнила себя с блокадницей», — сказано в письме, выдержки из которого приводит РЕН ТВ в пятницу, 16 августа.

Общественники подчеркнули, что ужас, голод и лишения в период блокады Ленинграда не могут являться предметом для шуток. По мнению авторов письма, своим видео певица оскорбляет ветеранов и растлевает молодёжь.

Подписчики также шутку не оценили и в комментариях обрушились на ведущую с критикой. Бузова назвала ажиотаж вокруг публикации странной реакцией и пояснила, что родилась в Ленинграде и детство провела со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду, поэтому «принято было всегда доедать всё». Мать телезвезды Ирина вступилась за дочь, отметив, что некоторые привычки бабушки-блокадницы «укоренились во всей семье», а в интернете «каждый видит в мере своей испорченности».