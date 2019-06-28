ИА «Ореанда-Новости» . Бывшая участница российской поп-группы «Тату» Лена Катина стала жертвой интернет-угроз. Неизвестный мужчина начал рассылась странные послания не только ей, но и её фанатам. По словам 34-летней артистки,

«Мои поклонники стали пересылать мне скриншоты с просьбой отказаться от концерта. Они боятся, что меня могут убить», — рассказала Катина журналу Starhit в пятницу, 28 июня. Звезда добавила, что странные послания начали приходить её матери, мужу и директору. Некий мужчина писал, что уже купил пистолет.

«Стало как-то не очень смешно. Всякое же бывает. Люди разные, некоторые — с психическими отклонениями. Бывали же всякие случаи, на публичных людей иногда совершают покушение», — сказала певица. Однако, бывшая участница «Тату» отказалась отменять выступление и вместо этого написала заявление в полицию. Ей пообещали усилить охрану на фестивале.

Напомним, ранее в июне сообщалось, что певица Юлия Чичерина пожаловалась на травлю в Сети из-за новой песни «Его оплот», посвященную погибшему главе ДНР Александру Захарченко. Чичерина также пожаловалась на заблокированный аккаунт в Facebook и хейтеров, которые за глаза «маргинально и очень не по-европейски» обсуждают её внешность. Эту ситуацию певица сравнила с репрессиями 30-х годов XX века, указав на то, что деды её ненавистников тоже «стучали», а невинных отправляли в лагеря.