21.05.2019, 00:35
Чебоксарский международный кинофестиваль открыли сегодня в Чувашии
ИА "Ореанда-Новости" XII Чебоксарский международный кинофестиваль торжественно открыли сегодня в столице Чувашской республики. Открытие состоялось в Чувашском государственном театре оперы и балета. Комедийная драма братьев-режиссёров Антона и Ильи Чижиковых "Лили" была продемонстрирована сегодня на открытии мероприятия.
В рамках программы фестиваля проходит два конкурса: отдельно жюри рассматривает игровые фильмы и отдельно этническое и региональное кино. Также организован специальный показ фильма «Между нот или Тантрическая симфония», участием в котором принял российский кинорежиссёр и сценарист Борис Грачевский.
Творческие встречи с актёрами театра и кино и также с другими деятелями культуры остаются традиционными для фестиваля. В этом году жители города на Волге смогут встретиться с Александром Пашутиным, Олимпией Ивлевой, Григорием Гладковым, Яниной Мелеховой и Виктором Сухоруковым. Мастер-классы исполнительного директора Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрия Якунина и режиссёра и продюсера короткометражного кино и рекламы Александра Володина запланированы организаторами фестиваля. Юные кинолюбы смогут вспомнить давно полюбившийся детский киножурнал «Ералаш» и побеседовать с его художественным руководителем Борисом Грачевским.
Примечательно, что фестивальные фильмы покажут не только в столице - в кинозалах других районов Чувашской республики также будут организованы премьеры.
24 мая в том же театре оперы и балета состоится и торжественное закрытие кинофестиваля, где подведут итоги состязания и объявят имена победителей. По словам организаторов Чебоксарского кинофестиваля, традиционно остаются бесплатными все его мероприятия, кроме двух творческих встреч и церемонии закрытия.
В рамках программы фестиваля проходит два конкурса: отдельно жюри рассматривает игровые фильмы и отдельно этническое и региональное кино. Также организован специальный показ фильма «Между нот или Тантрическая симфония», участием в котором принял российский кинорежиссёр и сценарист Борис Грачевский.
Творческие встречи с актёрами театра и кино и также с другими деятелями культуры остаются традиционными для фестиваля. В этом году жители города на Волге смогут встретиться с Александром Пашутиным, Олимпией Ивлевой, Григорием Гладковым, Яниной Мелеховой и Виктором Сухоруковым. Мастер-классы исполнительного директора Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрия Якунина и режиссёра и продюсера короткометражного кино и рекламы Александра Володина запланированы организаторами фестиваля. Юные кинолюбы смогут вспомнить давно полюбившийся детский киножурнал «Ералаш» и побеседовать с его художественным руководителем Борисом Грачевским.
Примечательно, что фестивальные фильмы покажут не только в столице - в кинозалах других районов Чувашской республики также будут организованы премьеры.
24 мая в том же театре оперы и балета состоится и торжественное закрытие кинофестиваля, где подведут итоги состязания и объявят имена победителей. По словам организаторов Чебоксарского кинофестиваля, традиционно остаются бесплатными все его мероприятия, кроме двух творческих встреч и церемонии закрытия.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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