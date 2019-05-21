Открытие состоялось в Чувашском государственном театре оперы и балета. Комедийная драма братьев-режиссёров Антона и Ильи Чижиковых "Лили" была продемонстрирована сегодня на открытии мероприятия.Также организован специальный показ фильма «Между нот или Тантрическая симфония», участием в котором принял российский кинорежиссёр и сценарист Борис Грачевский.В этом году жители города на Волге смогут встретиться с Александром Пашутиным, Олимпией Ивлевой, Григорием Гладковым, Яниной Мелеховой и Виктором Сухоруковым. Мастер-классы исполнительного директора Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрия Якунина и режиссёра и продюсера короткометражного кино и рекламы Александра Володина запланированы организаторами фестиваля. Юные кинолюбы смогут вспомнить давно полюбившийся детский киножурнал «Ералаш» и побеседовать с его художественным руководителем Борисом Грачевским.Примечательно, что фестивальные фильмы покажут не только в столице - в кинозалах других районов Чувашской республики также будут организованы премьеры.По словам организаторов Чебоксарского кинофестиваля, традиционно остаются бесплатными все его мероприятия, кроме двух творческих встреч и церемонии закрытия.