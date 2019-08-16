ИА «Ореанда-Новости». Знаменитый французский скалолаз Ален Робер, получивший в народе прозвище Человек-паук,. Как указывает газета Deccan Herald со ссылкой на AFP, это своеобразныйна фоне акций протеста, которые проходят в Гонконг более двух месяцев против политики КНР. В верхней части полотна изображены флаги Китая и Гонконга, а под ними

Небоскреб, на фасад которого Робер поместил флаг, принадлежит одному из самых влиятельных бизнесменов Азии, гонконгскому магнату Ли Ка-Шину. Отмечается, что бизнесмен, известный в деловых кругах по прозвищу Супермен, ранее так же призвал граждан к прекращению протестов.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая.

14 августа Вашингтон призвал Пекин отказаться от насильственного подавления мирных митингов в Гонконге и сохранить району высокую степень автономии.

В тот же день американский лидер, ссылаясь на данные разведки, обвинил Китай в стягивании военных сил к границе с Гонконгом. В ответ МИД КНР попросил США «прекратить совать свой нос в дела Гонконга», так как район относится к внутренней политике Китая.