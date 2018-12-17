ИА "Ореанда-Новости". Ассоциация театральных критиков подытожила 2018 год, назвав лучших, на свой взгляд, людей театра и сценические работы. Так, в номинации «Человек года» лучшим назван театральный режиссёр Кирилл Серебренников. При этом члены АТК добавили формулировку «За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста».

В сообщении пресс-службы ассоциации подчёркнуто, что даже в условиях домашнего ареста Серебренников продолжает творить и выпускать на суд зрителей театральные постановки и кинокартины.

В шорт-лист номинации вошли руководители и сооснователи «Театра.doc» Елена Грёмина и Михаил Угаров (посмертно), художественный руководитель Воронежского Камерного театра Михаил Бычков, актёр и режиссёр Александр Калягин и генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

По сообщению АТК, в номинации «Спектакль года» одержал победу Дмитрий Крымов с постановкой «Му-Му» в Театре Наций.

Напомним, режиссёр Кирилл Серебренников помещен под домашний арест в августе 2017 года в рамках расследования по делу «Седьмой студии». Арестанта и других фигурантов дела обвиняют в том, что в период с 2011 по 2014 годы они похитили около 133 млн рублей. Средства были выделены из бюджета на проект «Платформа».

Между тем, пребывая под домашним арестом, Серебренников выпускает в свет новые кинокартины. В июне текущего года состоялась премьера его фильма «Лето», картина также получила приз Каннского фестиваля за саундтрек к фильму. Осенью 2018 года режиссёр был трижды номинирован на премию «Золотая маска» за постановку и сценографию спектакля «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре», а также за сценографию балета «Нуреев» в Большом театре.

Ассоциация театральных критиков образована в 2015 году как независимое профессиональное объединение. В состав ассоциации входят ведущие театральные критики России. В настоящее время организация объединяет около 150 профессионалов из разных городов страны.