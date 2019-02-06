ИА «Ореанда-Новости» В Египте «чёрные археологи» обнаружили неизвестную гробницу, расположенную вблизи пирамиды Хеопса, с которой, она может быть связана. О находке сообщает египетская газета «Аль-Ахрам».

«Чёрные копатели» прорыли в полу жилого дома лаз, который привёл их к длинному коридору и нескольким вырубленным в камне залам, в одном из помещений гробницы обнаружены каменные мужские и женские изваяния, там же была найдена древняя керамическая посуда.

Раскопки, без имеющегося на то разрешения, являются нелегальными и преследуются по закону. Злоумышленники вели раскопки ночью внутри дома, располагающегося в 30 метрах от пирамиды Хеопса. Копателей, обнаруживших древнюю гробницу, уже задержала полиция.

Сейчас находку «чёрных археологов» изучает Министерство по делам древностей. Специалисты предположили, что гробница относится к пятой династии фараонов (примерно 2504 — 2347 года до нашей эры) и является невероятно древним сооружением. Исследователи полагают, что гробница может быть связана коридорами с другими гробницами и даже с пирамидой Хеопса.

По словам бывшего министра по делам древностей Египта, археолога Захи Хавас, гробницу обнаружили в знаменитом районе, где могут находиться ещё более древние гробницы и сооружения, однако все они находятся под жилыми домами. Из-за того, что район плотно застроен домами, археологические экспедиции не могут проводить раскопки на этой территории, а жителям этих домов египетские власти запретили самостоятельно проводить раскопки.

Ранее, 3 февраля, сообщалось об ещё одной сенсационной находке, на этот раз сделанной официальной археологической группой. В центральной части Египта было обнаружено древнее захоронение с 40 мумиями, относящееся к греко-римскому периоду в истории Египта ( около середины IV века до нашей эры по конец IV века нашей эры).

На кладбище были обнаружены три гробницы, каменные саркофаги, а также 30 взрослых и 10 детских мумий, которые удачно сохранились. На месте раскопок также были найдена керамическая посуда и погребальные маски.