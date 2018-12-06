Да будет свет! В музее Марка Шагала открывается выставка фарфора Галины Дулькиной

20 декабря 2018 года в витебском музее Марка Шагала открывается выставка “Да будет свет. Фарфор Галины Дулькиной». В экспозиции будет представлено более тридцати произведений известного скульптора-фарфориста. Выставка продлится до 22 января следующего года.



Галина Дулькина – молодой скульптор-фарфорист, однако её работы уже давно находятся в собраниях Николая Цискаридзе, Юрия Темирканова, Наталии Опалевой, Константина Эрнста, Мориса Баруша, Бориса Фридмана, Андрея Чеглакова и других известных коллекционеров. Столь высокое признание среди ценителей искусства Галина получила благодаря редкому мастерству работы с таким сложным материалом, как фарфор.



Фарфоровая скульптура требует от её создателя таланта как скульптора, выполняющего завершённую форму из фарфоровой массы, так и живописца, способного верно подобрать цвета на всех этапах обжига будущего произведения. Овладев сложной технологией, практически не изменившейся за последние 300 лет, Дулькина работает в своей мастерской. Скульптор-фарфорист сама выполняет отливку, глазурование, роспись, обжиг, золочение и другие необходимые процессы.



Галина Дулькина входит в творческий диалог с выдающимися мастерами пластики Константином Бранкузи и Александром Архипенко. Стилистика её работ отсылает зрителя к произведениям супрематистов. Сформировав свой оригинальный стиль современного фарфора, а также развивая традиции русского и европейского авангарда, Галина создаёт произведения, балансирующие на грани фигуративной пластики и беспредметности, узнаваемые в контексте любых выставок и интерьеров.



Выставка “Да будет свет. Фарфор Галины Дулькиной”



Арт-центр Марка Шагала, Витебск, ул. Советская, 25.



Ежедневно с 11.00 до 18.30, c 20.12.2018 по 22.01.2019 (кроме понедельника и вторника)



БИОГРАФИЯ СКУЛЬПТОРА-ФАРФОРИСТА ГАЛИНЫ ДУЛЬКИНОЙ



2004 – окончила факультет керамики Московской государственной художественно-промышленной Академии им. С.Г. Строганова;



2005 – стажировка на Императорском фарфоровом заводе (Санкт-Петербург);



С 2006 года – работа в своей мастерской.



Член Союза художников России и Творческого союза художников России. Золотая медаль Творческого союза художников России, Дипломант Академии Художеств России.



Персональные выставки:



Центральный Дом художника (Москва, 2011), Московский государственный музей «Дом Бурганова» (2012), Еврейский музей и центр толерантности (Москва, 2016), Галерея «KABINETT» (Берлин, 2017), Галерея «Elysium» (Вильнюс, 2018), Московский государственный музей «Дом Бурганова» (2018), Музей Марка Шагала (Витебск, 2018-19)



Подписывайтесь на наши группы: В Контакте, Facebook, Twitter