ИА «Ореанда-Новости». Компания Disney сообщает об очередном переносе даты премьеры продолжения фантастического блокбастера «Аватар» на 17 декабря 2021 года. Ранее сообщалось, что «Аватар 2» выйдет на экраны 18 декабря 2020 года.

Выход третьей части и следующих эпизодов серии также состоится позже объявленных ранее сроков: 2023, 2025 и 2027 годы. Причиной переноса послужило объявление выхода трёх частей другой диснеевской франшизы. Три новые части фантастической эпопеи "Звездные войны" выйдут на экраны в 2022, 2024 и 2026 годах. И уже к Рождеству этого года ожидается премьера девятой части киносаги "Восхождение Скайуокера". Об этом говорится на официальном сайте Walt Disney Company.

Это уже четвёртое объявление о переносе продолжения фильма о приключениях на планете Пандора. Режиссёр Джеймс Кэмерон сообщал о завершении съёмок второй и третьей части «Аватара» в прошлом году. Однако на большие экраны продолжение истории о хранителях Пандоры не торопится. Ранее в сеть просочились слухи о возможном участии Вина Дизеля в съёмках второй части «Аватара». Однако официальной информации об этом нет.

Напомним, подготовка к съёмкам «Аватара» надолго опередила сам съемочный процесс. Джеймс Кэмерон начал работу над фантастической историей о Пандоре и её хранителях ещё в девяностых годах. Изначально "Аватар" был анонсирован на большие экраны в 1997 году, однако уровень компьютерных и кинематографических технологий заставил режиссёра отказаться от первоначальной идеи.