Каждый год этот профессиональный праздник всех аграриев празднуется во второе воскресенье октября.

Этот день не является государственным праздником. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности был учреждён указом президента Российской Федерации Борисом Ельциным в 1999 году. Однако, возник праздник ещё во время правления советской власти. Тогда отмечали два отдельных праздника: для тех, кто работает на полях, и для тех, кто производит сельхозпродукцию. В современной истории эти два события решили объединить. Середина октября, в этом случае, была выбрана не случайно – это время означает завершение полевых работ и установление первых заморозков.

Героями этого дня становятся все работники, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции и её переработке. Праздник объединяет представителей огромного количества профессий - агрономы, инженеры, механики, водители, зоотехники, фермеры, руководители предприятий. Кроме того, к отмечанию этого дня присоединяются преподаватели и учащиеся профильных учебных заведений. Даже для обычных жителей, которые живут в аграрных районах страны, этот день становится особенным.

На предприятиях в этот день проходят торжественные мероприятия, где чествуют наиболее отличившихся сотрудников. Звучат приветственные речи государственных и политических деятелей, вручают грамоты и подарки. В этот день транслируются передачи и фильмы, посвящённые непростому труду аграриев. Непременным атрибутом празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности стал сноп пшеницы, символизирующим плодородие.