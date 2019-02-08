Парламентарий написал соответствующее письмо на имя руководителя СКР Александра Бастрыкина.По мнению депутата, есть определённые сомнения в официальной причине смерти Пушкина. Напомним, что считается, что поэт скончался от огнестрельного ранения, полученного на дуэли с Дантесом в 1837 году.Депутат подчеркнул, чтоОднако потомок поэта эту инициативу не одобрил.. При этом он отметил, что было бы интересно узнать, что случилось на самом деле. Кроме того, потомок Пушкина рассказал, что родственники не раз говорили о том, что вокруг поэту было много интриг.Александр Александрович Пушкин - единственный прямой потомок русского поэта по мужской линии. Он живёт в Бельгии и является председателем Союза русских дворян Бельгии и сопредседателем благотворительного фонда имени А.С. Пушкина.Это не первое сообщение о том, что российские власти интересуются трагедиями прошлых лет. Так, на днях появилась информация о том, что прокуратура Свердловской области хочет возобновить расследование уголовного дела о гибели группы туристов в Уральских горах в 1959 году, так называемого дела Дятлова. Отмечалось, что надзорное ведомство планирует установить одну из 75 версий случившего и собрать доказательства. История вызвала в сети большой резонанс и град насмешек. Спустя некоторое время прокуратура информацию о расследовании дела гибели группы Дятлова опровергла.