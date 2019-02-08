08.02.2019, 17:00
Депутат попросил СКР расследовать смерть Пушкина – праправнук поэта сомневается
ИА «Ореанда-Новости». Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров попросил Следственный комитет расследовать смерть поэта Александра Пушкина. Об этом сообщают «РИА Новости».
Парламентарий написал соответствующее письмо на имя руководителя СКР Александра Бастрыкина.
По мнению депутата, есть определённые сомнения в официальной причине смерти Пушкина. Напомним, что считается, что поэт скончался от огнестрельного ранения, полученного на дуэли с Дантесом в 1837 году.
Петров заявил, что современники Пушкина высказывали версии о том, что поэт погиб неслучайно. Депутат отметил, что Пушкин мог просто стать жертвой заговора.
Депутат подчеркнул, что дополнительное расследование гибели поэта нужно для укрепления «морального и культурного авторитета Пушкина в России».
Однако потомок поэта эту инициативу не одобрил. Праправнук поэта Александр Александрович Пушкин отметил, что расследовать это дело довольно опасно, так как имя его великого родственника могут просто очернить. При этом он отметил, что было бы интересно узнать, что случилось на самом деле. Кроме того, потомок Пушкина рассказал, что родственники не раз говорили о том, что вокруг поэту было много интриг.
Александр Александрович Пушкин - единственный прямой потомок русского поэта по мужской линии. Он живёт в Бельгии и является председателем Союза русских дворян Бельгии и сопредседателем благотворительного фонда имени А.С. Пушкина.
Это не первое сообщение о том, что российские власти интересуются трагедиями прошлых лет. Так, на днях появилась информация о том, что прокуратура Свердловской области хочет возобновить расследование уголовного дела о гибели группы туристов в Уральских горах в 1959 году, так называемого дела Дятлова. Отмечалось, что надзорное ведомство планирует установить одну из 75 версий случившего и собрать доказательства. История вызвала в сети большой резонанс и град насмешек. Спустя некоторое время прокуратура информацию о расследовании дела гибели группы Дятлова опровергла.
Парламентарий написал соответствующее письмо на имя руководителя СКР Александра Бастрыкина.
По мнению депутата, есть определённые сомнения в официальной причине смерти Пушкина. Напомним, что считается, что поэт скончался от огнестрельного ранения, полученного на дуэли с Дантесом в 1837 году.
Петров заявил, что современники Пушкина высказывали версии о том, что поэт погиб неслучайно. Депутат отметил, что Пушкин мог просто стать жертвой заговора.
Депутат подчеркнул, что дополнительное расследование гибели поэта нужно для укрепления «морального и культурного авторитета Пушкина в России».
Однако потомок поэта эту инициативу не одобрил. Праправнук поэта Александр Александрович Пушкин отметил, что расследовать это дело довольно опасно, так как имя его великого родственника могут просто очернить. При этом он отметил, что было бы интересно узнать, что случилось на самом деле. Кроме того, потомок Пушкина рассказал, что родственники не раз говорили о том, что вокруг поэту было много интриг.
Александр Александрович Пушкин - единственный прямой потомок русского поэта по мужской линии. Он живёт в Бельгии и является председателем Союза русских дворян Бельгии и сопредседателем благотворительного фонда имени А.С. Пушкина.
Это не первое сообщение о том, что российские власти интересуются трагедиями прошлых лет. Так, на днях появилась информация о том, что прокуратура Свердловской области хочет возобновить расследование уголовного дела о гибели группы туристов в Уральских горах в 1959 году, так называемого дела Дятлова. Отмечалось, что надзорное ведомство планирует установить одну из 75 версий случившего и собрать доказательства. История вызвала в сети большой резонанс и град насмешек. Спустя некоторое время прокуратура информацию о расследовании дела гибели группы Дятлова опровергла.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии