ИА «Ореанда-Новости». Аресты произошли накануне в западном штате Гуджарат, власти которого запретили популярную игру PUBG.

Индийская полиция арестовала десять студентов за игру в PUBG (Playe rUnknown's Battlegrounds), чрезвычайно популярную игру для смартфонов. Местные власти на прошлой неделе наложили прямой запрет на PUBG из-за опасений по поводу влияния игры на «поведение и речь» тех, кто в неё играет. Студенты были освобождены позже под залог.

Сотрудник полиции Рохит Равал рассказал газете «Индиан Экспресс», что игра «вызывает сильную зависимость, а обвиняемые были настолько увлечены игрой», что даже не увидели приближения полиции.

Гуджарат - единственный индийский штат, который запретил игру. Её скачали более 100 миллионов пользователей по всему миру. Но обеспокоенность была высказана в других частях страны, где почти полмиллиарда людей находятся в сети, а дешевые смартфоны и тарифные планы привлекают новых пользователей в цифровую сферу. Родители и педагоги говорят, что игра провоцирует насилие и отвлекает школьников от учебы. Министр прибрежного штата Гоа назвал PUBG «демоном в каждом доме». В прошлом месяце местная жительница пожаловалась премьер-министру Нарендре Моди на пристрастие её сына к онлайн-играм во время публичного общения. Премьер сразу спросил в ответ: «Это PUBG?»

PUBG, которую часто сравнивают с блокбастером «Голодные игры», можно загрузить бесплатно и стать участником виртуальных битв.