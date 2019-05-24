Зрителям предлагают насладиться оперой знаменитого итальянского оперного композитора Джакомо Пуччини "Девушка с Запада".Для сцены Мариинского театра постановка этого произведения происходит в первый раз.53-летний режиссёр-постановщик из Страсбурга уже имел опыт работы с Мариинским театром - он ставил здесь оперу другого легендарного итальянского композитора Джузеппе Верди "Сицилийская вечерня".На творческой встрече с представителями СМИ Арно Бернар признался, что "Девушка с Запада" - очень сильное произведение. Жанр вестерна, в котором и задумывалось это сочинение, действительно работает и на сцене большого зала оперного театра. Режиссёр не стал переносить время действия, описанное в оперной постановке. Бернар отметил, что сочинение Пуччини сложное для постановки, однако, оно "фантастическое".Все персонажи заключают в себе значительные сольные партии.На сцене Мариинского театра "Девушку с Запада" ранее не ставили.Премьера прошла под другим названием - "Дочь Запада". Позднее оперу ставили в Малом оперном театре города Ленинграда, а также в Риге и Новосибирске.