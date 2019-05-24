24.05.2019, 23:25
"Девушку с Запада" впервые поставили в Мариинском театре
ИА "Ореанда-Новости" Репертуар одного из ведущих музыкальных театров России и мира - государственного академического Мариинского театра оперы и балета в городе Санкт-Петербурге, пополнился ещё одним новым произведением. Зрителям предлагают насладиться оперой знаменитого итальянского оперного композитора Джакомо Пуччини "Девушка с Запада".
Для сцены Мариинского театра постановка этого произведения происходит в первый раз. Французский режиссёр Арно Бернар взялся за реализацию оперы в санкт-петербургском театре. 53-летний режиссёр-постановщик из Страсбурга уже имел опыт работы с Мариинским театром - он ставил здесь оперу другого легендарного итальянского композитора Джузеппе Верди "Сицилийская вечерня".
На творческой встрече с представителями СМИ Арно Бернар признался, что "Девушка с Запада" - очень сильное произведение. Жанр вестерна, в котором и задумывалось это сочинение, действительно работает и на сцене большого зала оперного театра. Режиссёр не стал переносить время действия, описанное в оперной постановке. Бернар отметил, что сочинение Пуччини сложное для постановки, однако, оно "фантастическое". Огромный объём работы над постановкой связан с тем, что в опере присутствуют 17 персонажей, среди которых нет незначительных или второстепенных ролей. Все персонажи заключают в себе значительные сольные партии.
На сцене Мариинского театра "Девушку с Запада" ранее не ставили. Впервые в России зрители услышали её в 1913 году на сцене московского оперного театра Сергея Зимина. Премьера прошла под другим названием - "Дочь Запада". Позднее оперу ставили в Малом оперном театре города Ленинграда, а также в Риге и Новосибирске.
Премьера "Девушки с Запада" в Мариинском театре состоится 24 мая.
Для сцены Мариинского театра постановка этого произведения происходит в первый раз. Французский режиссёр Арно Бернар взялся за реализацию оперы в санкт-петербургском театре. 53-летний режиссёр-постановщик из Страсбурга уже имел опыт работы с Мариинским театром - он ставил здесь оперу другого легендарного итальянского композитора Джузеппе Верди "Сицилийская вечерня".
На творческой встрече с представителями СМИ Арно Бернар признался, что "Девушка с Запада" - очень сильное произведение. Жанр вестерна, в котором и задумывалось это сочинение, действительно работает и на сцене большого зала оперного театра. Режиссёр не стал переносить время действия, описанное в оперной постановке. Бернар отметил, что сочинение Пуччини сложное для постановки, однако, оно "фантастическое". Огромный объём работы над постановкой связан с тем, что в опере присутствуют 17 персонажей, среди которых нет незначительных или второстепенных ролей. Все персонажи заключают в себе значительные сольные партии.
На сцене Мариинского театра "Девушку с Запада" ранее не ставили. Впервые в России зрители услышали её в 1913 году на сцене московского оперного театра Сергея Зимина. Премьера прошла под другим названием - "Дочь Запада". Позднее оперу ставили в Малом оперном театре города Ленинграда, а также в Риге и Новосибирске.
Премьера "Девушки с Запада" в Мариинском театре состоится 24 мая.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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