ИА «Ореанда-Новости». Главой Диснея в России и странах СНГ станет Кахабер Абашидзе. Он сменит Марину Жигалову-Озкан, которая из компании уйдёт в "Сбербанк". 

Кахабер до этого возглавлял компанию в Турции, Испании и Греции с 2008 года. В России он вступает в должность с сентября. 

Ранее сообщалось о том, что сотрудник PlayStation Джон Блейк также ушёл в компанию Дисней. Ему отдали должность вице-президента отдела по видеоиграм. Это говорит о том, что компания намерена приложить силы к развитию данной игровой сферы.