18.07.2019, 18:10
Disney в России возглавит Кахабер Абашидзе
ИА «Ореанда-Новости». Главой Диснея в России и странах СНГ станет Кахабер Абашидзе. Он сменит Марину Жигалову-Озкан, которая из компании уйдёт в "Сбербанк".
Кахабер до этого возглавлял компанию в Турции, Испании и Греции с 2008 года. В России он вступает в должность с сентября.
Ранее сообщалось о том, что сотрудник PlayStation Джон Блейк также ушёл в компанию Дисней. Ему отдали должность вице-президента отдела по видеоиграм. Это говорит о том, что компания намерена приложить силы к развитию данной игровой сферы.
Кахабер до этого возглавлял компанию в Турции, Испании и Греции с 2008 года. В России он вступает в должность с сентября.
Ранее сообщалось о том, что сотрудник PlayStation Джон Блейк также ушёл в компанию Дисней. Ему отдали должность вице-президента отдела по видеоиграм. Это говорит о том, что компания намерена приложить силы к развитию данной игровой сферы.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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