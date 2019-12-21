ИА «Ореанда-Новости». Автора книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем 2019 года, пишут «Известия».



Сообщается, что доход писательницы составил 92 миллиона долларов до вычета налогов.



На втором месте в рейтинге оказался американский писатель Джеймс Паттерсон с доходом в 70 миллионов долларов. В этом году он в США продал 5,5 миллионов книг. Его роман «Президент пропал» стал бестселлером по итогам 2018 года.



В тройку самых высокооплачиваемых писателей вошла также бывшая Первая леди США Мишель Обама, чей доход оценивается в 36 миллионов долларов.