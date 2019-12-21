21.12.2019, 21:40
Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем этого года
ИА «Ореанда-Новости». Автора книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем 2019 года, пишут «Известия».
Сообщается, что доход писательницы составил 92 миллиона долларов до вычета налогов.
На втором месте в рейтинге оказался американский писатель Джеймс Паттерсон с доходом в 70 миллионов долларов. В этом году он в США продал 5,5 миллионов книг. Его роман «Президент пропал» стал бестселлером по итогам 2018 года.
В тройку самых высокооплачиваемых писателей вошла также бывшая Первая леди США Мишель Обама, чей доход оценивается в 36 миллионов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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