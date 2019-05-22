ИА «Ореанда-Новости» Голливудский актёр Джонни Депп подал в суд на бывшую жену Эмбер Херд, экс-супругу Депп обвиняет в побоях и клевете, в качестве компенсации актёр потребовал, чтобы Хёрд выплатила ему $50 млн. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

По словам Деппа в 2015 году Хёрд бросила в него бутылку водки, осколками которой ему отсекло часть среднего пальца на правой руке. Депп заявил, что из-за этой травмы ему пришлось пережить несколько операций, а начавшееся заражение едва не привело к смерти. По словам актёра из-за травмы, нанесённой ему бывшей женой, он был вынужден уехать из Австралии во время съёмок в фильме «Пираты Карибского моря», из-за чего студия Disney потеряла несколько миллионов долларов.

Деп также обвинил экс-супругу в том, что она в 2016 году рисовала себе синяки, когда шло судебное разбирательство по этому делу, якобы записи с камер видеонаблюдения подтверждают этот факт. Кроме того, актёр заявил, что Хёрд не раз била его кулаками и ногами, а также разбивала о его голову различные предметы. Адвокат актрисы заявил, что Депп таким образом отчаянно пытается вернуть свою карьеру.



