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Поводом для иска послужила публикация таблоида, вышедшая под названием "Как Дж.К. Роулинг может быть "по-настоящему счастливой", согласившись с утверждением мужа-садиста Джонни Деппа на роль в картине "Фантастические твари и где они обитают"?".55-летним актёром "Пиратов Карибского моря" отрицается обвинение в домашнем насилии. Также он обвиняет свою бывшую жену в том, что она выступала "агрессором" в их отношениях.Начало нового процесса запланировано на 23 марта. Он должен продлиться десять дней.