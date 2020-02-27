ИА «Ореанда-Новости»Актёр Джонни Депп прибыл в лондонский Высокий суд на предварительное слушание по делу о клевете против издания из Британии The Sun и Дэна Вуттона, исполнительного продюсера данного издания.

Поводом для иска послужила публикация таблоида, вышедшая под названием "Как Дж.К. Роулинг может быть "по-настоящему счастливой", согласившись с утверждением мужа-садиста Джонни Деппа на роль в картине "Фантастические твари и где они обитают"?".

В статье было заявлено, что актёр оскорблял и бил свою супругу - актрису Эмбер Херд, рассказывает Mirror. 

55-летним актёром "Пиратов Карибского моря" отрицается обвинение в домашнем насилии. Также он обвиняет свою бывшую жену в том, что она выступала "агрессором" в их отношениях. 

Начало нового процесса запланировано на 23 марта. Он должен продлиться десять дней.