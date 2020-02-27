27.02.2020, 08:59
Джонни Депп подал в суд на таблоид из Британии, который назвал его садистом
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Джонни Депп прибыл в лондонский Высокий суд на предварительное слушание по делу о клевете против издания из Британии The Sun и Дэна Вуттона, исполнительного продюсера данного издания.
Поводом для иска послужила публикация таблоида, вышедшая под названием "Как Дж.К. Роулинг может быть "по-настоящему счастливой", согласившись с утверждением мужа-садиста Джонни Деппа на роль в картине "Фантастические твари и где они обитают"?".
В статье было заявлено, что актёр оскорблял и бил свою супругу - актрису Эмбер Херд, рассказывает Mirror.
55-летним актёром "Пиратов Карибского моря" отрицается обвинение в домашнем насилии. Также он обвиняет свою бывшую жену в том, что она выступала "агрессором" в их отношениях.
Начало нового процесса запланировано на 23 марта. Он должен продлиться десять дней.
Поводом для иска послужила публикация таблоида, вышедшая под названием "Как Дж.К. Роулинг может быть "по-настоящему счастливой", согласившись с утверждением мужа-садиста Джонни Деппа на роль в картине "Фантастические твари и где они обитают"?".
В статье было заявлено, что актёр оскорблял и бил свою супругу - актрису Эмбер Херд, рассказывает Mirror.
55-летним актёром "Пиратов Карибского моря" отрицается обвинение в домашнем насилии. Также он обвиняет свою бывшую жену в том, что она выступала "агрессором" в их отношениях.
Начало нового процесса запланировано на 23 марта. Он должен продлиться десять дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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