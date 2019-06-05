ИА «Ореанда-Новости». Джулия Ванг – победительница 15 сезона призналась, что у неё редкий генетический синдром. Этим она оправдывает резкие изменения в своей внешности. Если на программе девушка покоряла всех длинными волосами и макияжем в стиле вамп, то уже сейчас на фотографиях мы видим андрогинную девушку с короткой стрижкой и в мужских вещах.

Свой внешний вид звезда приписывает редкому генетическому синдрому Морриса, который влияет на внешний вид человека. Люди с этим синдромом могут выглядеть как женщины, даже с ярко выраженными половыми признаками, но технически являются мужчинами. В такой ситуации у людей отсутствуют женские половые органы, а мужские недоразвиты.

Уже давно Джулия Ванг говорила, что её женственный образ женщины-вамп всего лишь образ для шоу «Битва экстрасенсов».