Кроме насыщенной музейной программы гостей музеев и галерей ожидают известные люди, примерившие в этот раз на себя роль экскурсовода. Среди них такие деятели культуры как актриса Мария Шалаева, писатель и телерадиоведущий Алекс Дубас, ведущий и продюсер Михаил Козырев, журналист и спортивный комментатор Виктор Набутов и актёр Сергей Астахов.



По словам коммерческого директора макрорегиона "Москва" Tele2 Антона Кондратова, на такой шаг мобильный оператор пошёл, понимая, что выделенных под акцию одних суток не хватает москвичам, чтобы обойти и посетить значительное количество знаменитых мест столицы. Кроме того, в эту неделю в тёмное время суток будут работать и те организации, которые ранее не принимали участие в этой акции.



Музейная неделя будет проходить в российской столице с 13 по 19 мая. Кроме вышеупомянутой "Ночи музеев" запланировано проведение акции "Дни исторического и культурного наследия".







ИА "Ореанда-Новости" 18 мая во всём мире пройдёт акция "Ночь в музее". В течение всего дня и ночи музеи распахнут свои двери для посетителей, предлагая свои программы, концерты, выставки, концерты. Для своих абонентов администрация телекоммуникационной компании Tele2 продлит эту акцию ещё на семь дней.В саму музейную ночь у клиентов Tele2 есть преимущество перед другими посетителями Третьяковской галереи на Крымском Валу, Мультимедиа Арт музея, Пушкинского музея изобразительных искусств, Музея космонавтики, Дарвиновского музея, булгаковской музей-квартиры, Музея русского импрессионизма и Московского планетария - их будут пропускать без очереди.В течение недели, последующей за 18 мая, у московских держателей сим-карт этого оператора есть возможность посетить популярные места столицы: Большой театр, Российская государственная библиотека, "Мосфильм", Дом Пашкова на Воздвиженке, Комсомольская площадь и Московский метрополитен. Для них будут организованы экскурсионные программы.