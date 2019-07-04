ИА «Ореанда-Новости» В Греции температура воздуха в четверг и в пятницу превысит отметку в 40 градусов, по этой причине в эти дни для туристов будет закрыт главный памятник археологии – Афинский Акрополь. О временном закрытии Акрополя с 13.00 до 17.00 сообщило министерство культуры и спорта Греции.

Посетителей, кто уже приобрёл электронные билеты на это время, просят связаться со службой продаж.

4 и 5 июля в Греции прогнозируют жару до 38-40 градусов. Афинский Акрополь – самый посещаемый памятник древности в стране, в прошлом году его посетили 3,15 миллиона человек.