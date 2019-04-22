22.04.2019, 17:12
Дмитрий Быков надеется вскоре вернуться к работе
ИА «Ореанда-Новости» Известный писатель и журналист Дмитрий Быков сообщил через соцсеть Instagram, что он надеется вернуться к работе в ближайшее время. Он также поблагодарил оказывавших ему помощь медиков, а также всех, кто поддерживал его во время болезни. «Надеюсь вернуться в строй как можно скорее... Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!» – написано в его сообщении.51-летний Дмитрий Быков был госпитализирован 15 апреля в Уфе. Он был введён в искусственную кому. Через несколько дней Быкова на самолёте переправили в одну из столичных клиник. 21 апреля пациент вернулся в сознание, начал разговаривать. Наблюдающие за состоянием его здоровья врачи свидетельствуют о его улучшении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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