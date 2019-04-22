ИА «Ореанда-Новости» Известный писатель и журналист Дмитрий Быков сообщил через соцсеть Instagram, что он надеется вернуться к работе в ближайшее время. Он также поблагодарил оказывавших ему помощь медиков, а также всех, кто поддерживал его во время болезни. «Надеюсь вернуться в строй как можно скорее... Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!» – написано в его сообщении.