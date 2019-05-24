24.05.2019, 22:18
Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске «Голос. Дети»
ИА «Ореанда-Новости». Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова не стала принимать участие в специальном выпуске шоу «Голос. Дети».
От команды Светланы Лободы на сцену вышли только два участника. Ведущий программы Дмитрий Нагиев отметил, что были приглашены все участники, однако Микелла приняла решение не участвовать.
Напомним, в финале шоу победила дочь певицы Алсу, однако позднее выяснилось, что в её пользу накрутили почти 8 тысяч голос. Первый канал принял решение аннулировать результаты и провести ещё один выпуск.
От команды Светланы Лободы на сцену вышли только два участника. Ведущий программы Дмитрий Нагиев отметил, что были приглашены все участники, однако Микелла приняла решение не участвовать.
Напомним, в финале шоу победила дочь певицы Алсу, однако позднее выяснилось, что в её пользу накрутили почти 8 тысяч голос. Первый канал принял решение аннулировать результаты и провести ещё один выпуск.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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