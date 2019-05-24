От команды Светланы Лободы на сцену вышли только два участника. Ведущий программы Дмитрий Нагиев отметил, что были приглашены все участники, однако Микелла приняла решение не участвовать.Напомним, в финале шоу победила дочь певицы Алсу, однако позднее выяснилось, что в её пользу накрутили почти 8 тысяч голос. Первый канал принял решение аннулировать результаты и провести ещё один выпуск.