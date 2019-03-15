Концерт с участием одаренных воспитанников Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова пройдёт в Камерном зале Московского международного Дома музыки 17 марта.

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова в 2019 году отмечает своё 25-летие. За прошедшие годы Фондом реализовано множество значимых проектов. Одним из них является удостоенный премии Правительства России абонементный цикл «Дети – детям. Услышать будущего зов…», в рамках которого состоится концерт «Музыкальный бал» с участием талантливых исполнителей – учеников московских музыкальных учебных заведений, юных музыкантов из Санкт-Петербурга, Владикавказа и Московской области (Серпухов, Химки).

На концерте в Доме музыки маленькие солисты исполнят произведения Каччини, Брамса, Чайковского, Рахманинова, Дунаевского, Бабаджаняна, Эллингтона, Городовской, Семенова, написанные для фортепиано, виолончели, гобоя, домры, баяна и ударных инструментов. Украшением концерта станут народные танцы, вокальные и инструментальные дуэты. На сцену Камерного зала выйдут и творческие коллективы – джазовый оркестр «Александр-бэнд», хореографический ансамбль «Радость», «Космический театр» ГБПОУ «Воробьевы горы».

В фойе Камерного зала Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова представит выставку работ учеников Детской школы искусств города Видное Московской области.



17 марта 2019, Камерный зал,13:00

«Музыкальный бал»

Абонемент «ДЕТИ – ДЕТЯМ. Услышать будущего зов…»

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова



