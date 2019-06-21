ИА «Ореанда-Новости» После сообщений СМИ о том, что Николай Дроздов со скандалом покинул программу «В мире животных», сам телеведущий опроверг эти слухи, назвав всю подобную информацию «ахинеей». СМИ писали, что Дроздова не устроила зарплата в телепроекте, некоторые издания сообщали, что ведущего просто «выгнали».

Сам же Дроздов рассказал, что он, хоть и не работает больше в программе, остаётся соратником и единомышленником проекта. Иногда он выступает научным консультантом телепередачи, делает он это безвозмездно. Кроме того, комментируя домыслы СМИ, Дроздов отметил, что проблем с зарплатой никогда не имел.