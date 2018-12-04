ИА «Ореанда-Новости»Новым художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Горького стал режиссер и продюсер Эдуард Бояков.

Предыдущим худруком театра на протяжении 30-ти лет была Татьяна Доронина, сейчас она назначена на специально введенную должность – президент театра, также она возглавит худсовет театра. Писатель Захар Прилепин получил пост замруководителя по литературной части, а заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис. Об этом на встрече с сотрудниками театра сообщил Министр культуры Владимир Мединский.

Также Мединский добавил, что изменений в репертуаре театра не предвидится: «Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра Министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята».

Эдуард Бояков долгое время руководил театром «Практика», также он является бывшим директором Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», до 2015 года был ректором Воронежской государственной академии искусств.

Бывший худрук – актриса театра и кино, режиссер Татьяна Доронина руководила театром с 1987 года. «Татьяна Васильевна Доронина остается в театре, президентом театра. Ей в помощь придет команда молодых энергичных людей, которые смогут придать новое дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького», - рассказал советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.

Театр был основан К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко в 1898 году и назывался Московский Художественно-общедоступный театр. С 1932 года театр стал именоваться МХАТ СССР им. М. Горького, а в 1987 году он разделился на два театра: МХАТ имени Горького под руководством Татьяны Дорониной, и МХАТ имени Чехова под руководством Олега Ефремова.