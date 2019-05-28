Артист отметил, что перерос лейбл. Это и стало причиной того, что он не захотел продлевать контракт. Крид отметил, что не хочет быть «под продюсером», так как пишет песни сам, а также самостоятельно занимается монтажом клипов.Комментируя слухи о том, что права на имя певцу помогла сохранить Карина Ротенберг, жена бизнесмена Бориса Ротенберга, Крид сравнил себя с Кобзоном, отметив, что тот общался с разными людьми, включая спортсменов, депутатов, актёров.