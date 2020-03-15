ИА «Ореанда-Новости». Бывший концертный директор Наргиз рассказал о скандальном поведении певицы. Сергей Лавров заявил, что артистка поступила плохо с Фадеевым, и с Дробышем поступит также.

Лавров отметил, что до Фадеева у певицы сменилось семь или восемь директоров, потому что с Наргиз никто не мог работать. Ей необходимо поменяться изнутри, считает бывший директор.

Также Лавров рассказал о жадности певицы и проблемах с алкоголем.

Фадеев был тем, кто сделал Наргиз образ, кто создал её репертуар. Но теперь от неё «отвернулся народ» и она «упала в пропасть». Певица потеряла поддержку фанатов, поэтому и отменяются её концерты.